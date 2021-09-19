“الجويفي”: ندعم كافة الأندية والمنشآت الرياضية

التقى وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي اليوم الأحد برئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد محمود عبودة.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى ما يعانيه النادي من صعوبات وعراقيل تحول دون أداء عملهم بالشكل المطلوب، بحسب بيان لوزارة الرياضة طالعته “الساعة 24”.

وأكد الجويفي دعم الوزارة لكافة الأندية والهيئات والمنشآت الرياضية فى جميع مناطق ليبيا، وتقديم الدعم لها لتقوم بدورها على أكمل وجه.