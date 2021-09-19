لجنة التعرف على صعوبات الجالية الليبية بمصر تباشر أولى مهامها

شرعت اللجنة التي شُكّلت بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، في تنفيذ المهام الموكلة إليها من حيث التعرف على الصعوبات التي تُواجه أبناء الجالية الليبية في مصر.

وبدأت اللجنة أعمالها بزيارة إلى الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي بالقاهرة، رفقة اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عقد لقاء مع اللجنة المكلفة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، لاستعراض الخطط المقترحة.

وشدد الغويل على أهمية إيجاد الحلول الناجعة لما يعترض الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة على الساحة المصرية، من عراقيل وتذليل الصعاب أمامهم من أجل تحفيزهم على الاجتهاد، للمساهمة في النهوض ببلدهم، وسيستمر عمل اللجنة المشكّلة مع باقي الشرائح من المواطنين الليبيين، بما يساهم بشكل فعال في حل المختنقات التي تواجههم.

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