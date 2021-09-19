تسجيل ارتفاع بحالات الإصابة بكورونا في المنطقة الشرقية

يبدو أن المنطقة الشرقية تشهد ازديادا ملحوظا في أعداد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، ما دفع مسؤولين إلى التخوف من تفش كبير في المنطقة مقارنة بالمنطقتين الجنوبية والغربية اللتان تشهدان استقرارا في الوضع الوبائي العام.

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