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تسجيل ارتفاع بحالات الإصابة بكورونا في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يبدو أن المنطقة الشرقية تشهد ازديادا ملحوظا في أعداد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، ما دفع مسؤولين إلى التخوف من تفش كبير في المنطقة مقارنة بالمنطقتين الجنوبية والغربية اللتان تشهدان استقرارا في الوضع الوبائي العام.

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قناة ليبيا

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