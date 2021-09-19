الكوني يفكر في إقامة نصب كبير للحمة الوطنية

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع الفنان التشكيلي والنحات إبراهيم الزروق آليات إقامة نصب عملاق يجسد اللحمة الوطنية.

وبحسب ما ورد في موقع “ليبيا المستقبل” الإخباري، ورصدته “الساعة 24″، فإن ذلك على هامش لقاء جمع الكوني بالزروق على هامش تكريم الأول من البيت الفني للأعمال الدرامية، فيما أكد الأخير إن المشروع يجسد المحطات التاريخية للجهاد الليبي.