بحث التعاون الليبي الأوروبي في مجال تأمين الحدود

رحّب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية محمد عيسى، خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود بليبيا ناتالينا شيا بمقر الوزارة بطرابلس، بالدعم المقدم من قبل البعثة لأمن الحدود البرية والبحرية والجوية وللحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين.

وشدد عيسى على ضرورة التزام البعثة خلال عملها بإطار المهام الموكلة لها بالتنسيق مع المؤسسات الرئيسية للدولة، رافضا في الوقت ذاته أي عمل لها خارج هذا الإطار المحدد، مؤكدا على امتلاك ليبيا كوادر ذات كفاءة عالية في مجال حماية الحدود لا ينقصها إلا دعمها لوجستيا بالمعدات والإمكانيات.

وأشار عيسى إلى أن بعض المنظمات الدولية في ليبيا ليس لها دور فعال، بل إن لها أبعاداً أخرى لم يحددها، داعياً جهات الاختصاص بضرورة وضع ضوابط محددة وآلية لعملها بكل شفاف، في إطار احترام السيادة الوطنية، مشيرا إلى عزم ليبيا عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية بأمن الحدود بالتعاون مع البعثة لوضع الاستراتيجية المناسبة.

وأكدت ناتالينا شيا من جانبها على حرص البعثة في تقديم الدعم والمساعدة لليبيا، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع طرابلس لتحقيق الاستراتيجية المطلوبة بهدف تعزيز ودعم أمن الحدود خلال فترة عملها بالبلاد.

كما تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الحزام الجنوبي لليبيا، في تأمين الحدود الليبية واستقرارها.

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