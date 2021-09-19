النهر الصناعي يعلن عن إيقاف التسريب بالمسار الشرقي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إيقاف تسريب في محطة واقعة بالمسار الشرقي.

ووفقاً للبيان الصادر عن إدارة الجهاز، فإن فرق المراقبة والصيانة بإدارة المنطقة الشمالية بمنظومة الحساونة سهل جفارة، تمكنت من إيقاف التسريب في إحدى المحطات الواقعة بالمسار الشرقي، مؤكداً أن هذا التسريب جاء نتيجة اعتداء لإجراء توصيلة غير شرعية.

كما أوضح الجهاز، أن اللجنة الإدارية التابعة له عقدت اجتماعها الخامس للعام ألفين وواحد وعشرين بمقر الجهاز الفرعي بمدينة طرابلس، لمناقشة تأمين الإمداد المائي لجميع المدن والمناطق، وإيجاد الحلول المناسبة لعدد من المشاكل والعراقيل.

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