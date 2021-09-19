قتيلان جراء اصطدام مروحيتين تابعتين للجيش الليبي

أسفر تصادم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو للجيش الوطني الليبي، اليوم (الأحد)، عن مقتل عسكريين اثنين أثناء مهمة عسكرية بالقرب من مدينة بنغازي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال العميد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الليبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «طائرتين مروحيتين عمودية تعرضتا للاصطدام المباشر، مما تسبب في مقتل العميد بوزيد البرعصي والفني ميلاد الأصيبعي، فيما نجا طاقم الطائرة الثانية».

وأضاف الزوي أن الحادث وقع «عندما كانت الطائرتان تنفذان مهمة عسكرية في بلدة مسوس التي تقع على بعد حوالي 130 كيلومتراً جنوب شرقي بنغازي» ثاني أكبر مدن ليبيا من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول طبيعة المهمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية مشاهد مصورة لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر حطام الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان.