شركة البريقة “تُطمئن” المواطنين حول الوقود

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط بتوفر الوقود بمستودعاتها، وبأن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بصورة عادية من خلال مستودعات الشركة بكافة المناطق، بعد رسو ناقلة الوقود أنوار ليبيا بميناء الزاوية صباح الأحد واستمرار التغذية حسب الجدول المُعد لذلك.

وأشارت الشركة إلى أن حركة الناقلات النفطية تسير بشكل طبيعي، مؤكدة استمرارها إلى جانب شركات التوزيع في العمل إلى حين انتهاء الأزمة، داعية المواطنين في الوقت ذاته إلى عدم الانجرار خلف الشائعات والتحلي بروح المسؤولية.

يُشار إلى أن محطات الوقود بالمنطقة الوسطى شهدت ازدحاماً شديداً من قبل سيارات المواطنين خلال اليومين الماضيين؛ بسبب شح الوقود ببعض المحطات ونفاده بأخرى.

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