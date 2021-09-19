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راس جدير: استياء المسافرين من إجراءات البروتوكول الصحي ‎‎

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبر عدد كبير من المسافرين التونسيين والليبيين عن تذمرهم وإستيائهم من التعقيدات المرتبطة باجراءت البروتكول الصحي الذي وصفوها بالتعجيزية، بحسب ما نقلت إذاعة “جوهرة” التونسية الخاصة.

وطالب المسافرون من السلطات التونسية والليبية بالعمل على تخفيف عبء الاجراءت التي تعترض مواطنى البلدين  بالمعبر التونسي والليبي، وفق الإذاعة.

 كما أكد ايضا عدد من المواطنيين التونسيين، بحسب ذات المصصدر، انهم لم  يتمكنوا من استخراج شهائد التلقيح قصد الاستظهار بها لدى الوحدات الأمنية والصحية الليبية، من المنظومة التي تعاني عدة إشكاليات ومن بينها أغلب الأوقات مغلقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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