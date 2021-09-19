ليبيا الان

«الداخلية»: اجتماع مع مسؤول بالبعثة الأممية لمناقشة تأمين الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرية اللواء بشير الأمين‏ الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوهانس جاكوبس.

حضر الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، وذلك بمكتب اللواء بشير، وجرى خلاله ‏استعراض نشاط ‏البعثة في الجانب الأمني ‏والتنسيق مع وزارة الداخلية‏ لتحقيق نتائج إيجابية‏ وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

‏كما بحث الاجتماع أهمية التعاون والتنسيق‏ مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة‏ خلال عملها داخل الدولة الليبية.

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بوابة الوسط

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