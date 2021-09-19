مؤكداً رغبة المشري في تعطيل الإنتخابات الرئاسية.. القمي: سنذهب لانتخابات برلمانية دون انتخابات رئاسية

وصف رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” السنوسي القمي، “أجواء جلسة اليوم الأحد بأنها كانت إيجابية جدا، وشهدت تفاعلا ملحوظا لأعضاء المجلس مع ما عرضته اللجنة”، على حد تعبيره.

وقال القمي في تصريحات صحفية، إن “اللجنة عرضت مشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقد سُمّي البرلمان (مجلس الأمة) ويتكون من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ”.

وأشار إلى أن “الخطوة القادمة تتمثل في إحالة هذه القوانين إلى المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب لإقرارها”، متابعا: “سيحيل مجلس الدولة هذه القوانين إلى البعثة الأممية أيضا لكونها الراعية للعملية السياسية في ليبيا”.

وادعى القمى أن “قانون انتخاب الرئيس الذي وضعه مجلس الدولة تفادى ما دار من جدل حول بعض البنود التي وضعها مجلس النواب، لافتا إلى أن شروط الترشح تضمنت شروطا عامة وشروطا خاصة تتطلبها المرحلة السياسية القادمة”، بحسب قوله.

وتابع: “من ضمن الشروط أن يحصل المترشح لرئاسة الدولة على تزكية 9000 ناخب مسجلين في السجل الانتخابي مقسمين على عموم الدوائر الانتخابية، ومن ضمن الشروط ألا ينتمي للمؤسسة العسكرية، وإن كان عسكريا فيجب أن يكون قد ترك العمل قبل سنتين من الانتخابات”، بحسب قوله.

وأضاف “من ضمن الشروط أن يكون ليبي الجنسية وأن لا يكون محكوما عليه بجناية”، زاعما أن الظروف في ليبيا غير طبيعية واستثنائية، ومن المتوقع أن نذهب لانتخابات برلمانية دون انتخابات رئاسية.

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