المبعوث الإيطالي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد، اليوم الأحد، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.