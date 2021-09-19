الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد عمل مفوضية المجتمع المدني بطرابلس

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس، والإدارة العامة للمفوضية بالمدينة، إلى عدم تجاوز عملها واختصاصاتها المنصوص عليها في قرار إنشائها.

ورأت اللجنة بطلان كلّ ما يصدر عنهما من قرارات ولوائح تنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني، في حال لم يكن هناك أسانيد لذلك، مضيفة أن ما تفعله المفوضية يناقض مهامها ويُعرّضها للمساءلة القانونية لتجاوزها مهام عملها واختصاصاتها.

وأشارت اللجنة إلى أن مسألة الرقابة والمتابعة مهمة يجب أن تقوم بها الأجهزة المختصة، لا أن تقوم بها المفوضية نيابة عن تلك الأجهزة، مختتمة بيانها بدعوتها إلى دعم المؤسسات بكل وسائل الدعم الممكنة لا أن تجعلها خصماً لها.

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