السودان يواصل تفكيك الجهاز السري الإرهابي لتنظيم الإخوان    

قررت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان مصادرة أراضٍ وأسهم بشركات وآليات زراعية تقدر بملايين الدولارات من رموز الجماعة الإرهابية.

وقضت أيضاً بطرد 479 إخوانيا من مؤسسات الدولة في ولاية الجزيرة وسط السودان، قالت إنهم ينتمون إلى الأمن الشعبي، وهو الجهاز السري لتنظيم الإخوان.

وكان رئيس لجنة التفكيك بالإنابة محمد الفكي قد أوضح في عدة مؤتمرات صحفية ان عناصر التنظيم في عدة مؤسسات سودانية استولوا على أموال طائلة فضلا عن العديد من المنقولات الأخرى من سيارات وغيرها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

