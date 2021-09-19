«تسييري المنشية بالجميل» يشكو لـ«اللافي» من التلوث البيئي بسبب مجمع مليتة للغاز

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية المنشية بالجميل، لمناقشة العديد من المختنقات، والإشكاليات الإدارية والخدمية، التي تعاني منها البلدية.

وقدم رئيس المجلس التسييري، محمد غيطة، شرحاً مفصلاً عن الضرر الذي تعاني منه البلدية نتيجة التلوث البيئي، بسبب مجمع مليثة للغاز، نظراً لقرب المحطة للمناطق السكنية بالمدينة، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى، المتمثلة في بعض المشاريع المتوقفة، والمشاكل الإدارية وقلة الإمكانيات، في بعض المرافق الخدمية، ومنها المستشفى القروي، ومحطة تحلية المياه وجملة من القضايا الأخرى.