دي مايو: اجتماع للأمم المتحدة حول ليبيا الإثنين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو حضوره اجتماعا للأمم المتحدة بشان ليبيا اليوم الإثنين؛ فيما يناقش الاجتماع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وقال الوزير في كلمة من مقر المجلس الإقليمي لمدينة ريغيو كالابريا: «سأغادر إلى نيويورك يوم الإثنين، لدينا اجتماع لجمعية العامة للأمم المتحدة »، مشيرا إلى مشاركة كل من وزير خارجية فرنسا ووزير خارجية ألمانيا في الاجتماع الخاص بشأن ليبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية.

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وأوضح أن الهدف من الاجتماع «تسريع آلية خروج القوات الأجنبية والمقاتلين في ليبيا، لأن شركة فاغنر (الروسية) هي إحدى القوى التي تحارب على الأراضي الليبية وحاولت التوسع عبر الحدود الليبية. إنها مصدر قلق كبير».

وتابع الوزير الإيطالي: «أشارك الرئيس ماكرون قلقه من أن شركات المرتزقة والجيوش النظامية الأجنبية يجب عليها مغادرة تلك المنطقة».

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