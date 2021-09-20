وزارة الخارجية تبحث مع الاتحاد الأوروبي تأمين الحدود الليبية

بحث، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد عيسى مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود بليبيا، كيفية التعاون في مجال الأمن و إدارة الحدود.

والتقى محمد عيسى، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود بليبيا، ناتالينا شيا، وبحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية، محمد المقهور ومندوب عن إدارة المنظمات الدولية علي كرير.

ورحب، بشيا ، معبراً فيها عن شكره وعلى ما تسعى له بكل جديه في تقديم الدعم اللازم لأمن الحدود البرية والبحرية والجوية وللحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين ، مؤكدا ضرورة التزام البعثة خلال عملها في إطار المهام الموكلة لها وأن أي عمل يكون خارج اختصاصاها فهو أمر مرفوض وأن يكون العمل من خلال المؤسسات الرئيسة للدولة.

كما تم مناقشة كيفية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الحزام الجنوبي لليبيا في تأمين الحدود الليبية واستقرارها، مضيفاً أن ليبيا تمتلك كوادر ذو كفاءة عالية في مجال حماية الحدود البرية والبحرية والجوية وليست بحاجتها للتدريب بقدر حاجتها للدعم اللوجستي (للمعدات والإمكانيات).

وأشار إلى أن هناك بعض المنظمات الدولية المتواجدة في ليبيا ليس لها دور فعال ولها أبعاد أخرى ، وعلى جهات ذات الاختصاص بما فيها وزارة الخارجية أن تضع حد وضوابط وآلية عمل لكل منها بمنتهى الشفافية.

وأكد ضرورة احترامهم للسيادة الليبية ، كما أن دولة ليبيا ستقوم باجتماعات مكثفة مع كافة القطاعات المعنية بأمن الحدود بالتعاون مع البعثة لوضع الاستراتيجية المناسبة بالخصوص.

ومن جانبها ، أكدت ناتالينا، حرص البعثة في تقديم كافة الدعم والمساعدة لليبيا وبدورها ستعمل جاهدة لتتفاعل مع الجانب الليبي لتحقيق الاستراتيجية المطلوبة بهدف تعزيز دعم أمن الحدود خلال فترة عملها داخل البلاد.

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