انطلاق الرحلات البرية بين ليبيا وتونس غداً

أعلنت الشركة العامة للنقل السريع في ليبيا أمس (الأحد)، استئناف تسيير رحلاتها البرية ما بين ليبيا وتونس بعد فتح الحدود البرية بين البلدين.

وقالت إدارة الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن فتح باب الحجز ما بين طرابلس وتونس سيكون غداً (الثلاثاء)، وإن قيمة التذكرة تبلغ 95 ديناراً.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت إعادة فتح المعابر والحدود مع ليبيا اعتباراً من صباح أول من أمس الجمعة بعد غلق متبادل استمر لأسابيع بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا.

وساد توتر بين البلدين إثر قرار تونس التريث في فتح الحدود بسبب الوباء وقرار ليبيا في وقت سابق بغلقها من جانب واحد في يوليو (تموز) الماضي للأسباب ذاتها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا وفاة 11 شخصاً بفيروس كورونا، وإصابة أكثر من 1100 آخرين، إضافة إلى تسجيل أكثر من 1800 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال المركز، في بيان عبر صفته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس (الأحد)، إن نسبة الإصابة بلغت نحو 18 في المائة.

وأضاف المركز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ أكثر من 151 ألفاً، مقابل أكثر من مليون و290 ألفاً أخذوا الجرعة الأولى.