القطراني: الحكومة تدمج دواوين الجهات شرقا وغربا وجنوبا لتقريب الخدمات للمواطنين

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس عددا من أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية، بحضور رئيس ديوان الحكومة ببنغازي رضا الفريطيس.

وناقش الاجتماع السبل الرامية إلى توفير احتياجات بلديات المنطقة الشرقية بحسب خصوصية كل بلدية وتعدادها السكاني، وذلك لإيصال الخدمات للمواطنين في مختلف البلاد بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

من جهته، أوضح القطراني أن حكومة الوحدة الوطنية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن من أولوياتها إيصال الخدمات للمواطنين والمقيمين دون أي تفرقه أو تمييز.