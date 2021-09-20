ليبيا الان

آمر اللواء 128 المعزز يتفقد تدريبات المهمات الخاصة بالكتيبة 302 صاعقة

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار عقيد حسن معتوق الزادمة، آمر اللواء 128 المعزز، مقر الكتيبة 302 صاعقة والاطلاع على تدريب الجنود، الذين يتلقون تدريب في المهمات الخاصه تحت إشراف الكتيبة 302 صاعقة.

وبحسب بيان صادر عن اللواء 128 المعزز، اليوم الأحد، فإن الزيارة ميدانية قام خلالها بالاطلاع على التجهيزات التي قامت بها الكتيبة من عنابر الطلاب والمطبخ وكل ما يلزم لطالب .

وأثنى عقيد حسن الزادمة، على كل المجهودات التي قامت بها الكتيبة 302 صاعقة من تجهيز المقر بالكامل من حيث التدريب وكل ما يلزم لخلق بيئه مناسبة لسقل الجندي من الحياة المدنية الي العسكرية وتدريبهم علي الضبط والربط والانضباط العسكري.

الوسوم

آمر اللواء 128 المعزز الكتيبة 302 صاعقة تدريبات المهمات الخاصة تفقد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك