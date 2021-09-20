آمر اللواء 128 المعزز يتفقد تدريبات المهمات الخاصة بالكتيبة 302 صاعقة

زار عقيد حسن معتوق الزادمة، آمر اللواء 128 المعزز، مقر الكتيبة 302 صاعقة والاطلاع على تدريب الجنود، الذين يتلقون تدريب في المهمات الخاصه تحت إشراف الكتيبة 302 صاعقة.

وبحسب بيان صادر عن اللواء 128 المعزز، اليوم الأحد، فإن الزيارة ميدانية قام خلالها بالاطلاع على التجهيزات التي قامت بها الكتيبة من عنابر الطلاب والمطبخ وكل ما يلزم لطالب .

وأثنى عقيد حسن الزادمة، على كل المجهودات التي قامت بها الكتيبة 302 صاعقة من تجهيز المقر بالكامل من حيث التدريب وكل ما يلزم لخلق بيئه مناسبة لسقل الجندي من الحياة المدنية الي العسكرية وتدريبهم علي الضبط والربط والانضباط العسكري.