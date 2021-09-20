غسان سلامة: السلطة الحاكمة في ليبيا هي المعرقلة للانتخابات

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك صوبات في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعناها مع الليبيين، والتي حاول البعض أن يراها تتعثر، إلا أن تسوية الأزمة الليبية بدأت منذ مطلع عام 2020، من قمة برلين الناجحة.

وأضاف سلامة، في لقاء مع قناة “الغد” أن هناك تقدما على مختلف المسارات في ليبيا منها توحيد الحكومتين وفتح الطريق الساحلي، إلى فتح الطيران الداخلي إلى تبادل الأسرى، لكن هناك استحقاق جديد إلا هو الانتخابات التي قرر الليبيون أنفسهم أن تتم بمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء الدولة الليبية في 24 ديسمبر.

وتابع:” ورغم رغبة الليبيين إلا أن هناك في الطبقة الحاكمة بليبيا من لا يريد للانتخابات أن تجرى في موعدها، رغم أنه في كل استطلاع رأي أجريناه ونجريه يشير إلى أن هناك 80% من الليبيين يريدون إجراء الانتخابات في موعدها.

ولفت إلى أن هناك طبقة سياسية موجودة في أماكن معينة في الحكم ليست متعجلة حتى تضع نفسها تحت قرار الناخب وتسعى بكل جهدها إلى تأجيل موعد الانتخابات.

وشدد على أن المسألة في ليبيا ليست مسألة قانون الانتخاب إلا أنها مسألة الإرادة السياسية، ومن هم في الحكم هم من يرديون المنافسة في الانتخابات مما يعرقل إنجازها، ومن حق المواطن الليبي أن ينتخب من يختاره مباشرة.

وأوضح أن المسألة الشرعية في ليبيا معلقة وأنها بحاجة إلى حل الذي لن يكون إلا عن طريق الانتخاب.