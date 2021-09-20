حويلي معترفاً: مجلس الدولة فقط هو ‏من تذمر على قانون انتخاب الرئيس

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة الاستشاري”، عبدالقادر حويلي، أن “مشاريع القوانين التي طرحها مجلس الدولة اليوم هي مشاريع تفاوضية وليست مشاريع نهائية”، مشيرًا الى أن مجلس “الدولة الاستشاري” جاء متأخرا بإعداده مشاريع القوانين التي سترسل إلى مجلس النواب”، بحسب قوله.
حويلي، وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أشار إلى أن “مجلس النواب وضع العربة قبل الحصان، وأصدر القانون قبل اجتماعه مع مجلس الدولة”، لافتاً إلى أن “الضامن الوحيد لتخلي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن قانون انتخاب الرئيس هو الاتفاق السياسي وضرورة التزامه به”، بحسب قوله.
وأوضح أن “مجلس النواب حاليا لديه عدة خيارات إما أن تجتمع اللجنة التي أقرت قانونه مع لجنة مجلس الدولة ويتفقا على تعديلات معينة وتذهب إلى المجلسين للتصويت عليهما، أو يلتقي رئيسا المجلسين برعاية البعثة الأممية”، بحسب قوله.
ورأى أن ”مجلس الدولة” مقصر في التواصل مع البعثات الدولية والأممية وإعطاء إحاطة لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أن المجلس لم يقدم إحاطة أو استدراك على إحاطة المبعوث الأممي الذي قدم تصريحات سيئة بترحيبه بقانون انتخاب الرئيس، معتبرا أنه كان تدليس”، بحسب قوله.
واستنكر تصريحات يان كوبيش قائلاً: “حاول أن يوحي للعالم أنه من حق مجلس النواب أن يصدر قانون انتخاب الرئيس منفردا وأن مجلس الدولة فقط هو من تذمر على القانون في محاولة لتشويه صورته”، بحسب قوله.
وتابع “نحن نحاول أن نضغط للحصول على دعم دولي، وإيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر وأمريكا باتوا متفهمين للموقف”، بحسب قوله.
وأتم بقوله “لو رفض رئيس مجلس النواب التفاوض فهذا أمر على راعي الاتفاق السياسي وهي البعثة الأممية أن تحل المشكلة”، بحسب قوله.
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