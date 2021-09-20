حويلي معترفاً: مجلس الدولة فقط هو ‏من تذمر على قانون انتخاب الرئيس

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة الاستشاري”، عبدالقادر حويلي، أن “مشاريع القوانين التي طرحها مجلس ‏الدولة اليوم هي مشاريع تفاوضية وليست مشاريع ‏نهائية”، مشيرًا الى أن ‏مجلس “الدولة الاستشاري” جاء متأخرا بإعداده مشاريع القوانين التي سترسل ‏إلى مجلس النواب”، بحسب قوله.

حويلي، وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أشار إلى أن “مجلس النواب وضع العربة قبل الحصان، وأصدر القانون ‏قبل اجتماعه مع مجلس الدولة”، لافتاً إلى أن “الضامن الوحيد لتخلي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن قانون انتخاب الرئيس هو ‏الاتفاق السياسي وضرورة التزامه به”، بحسب قوله.‏

وأوضح أن “مجلس النواب حاليا لديه عدة خيارات إما أن تجتمع اللجنة التي أقرت ‏قانونه مع لجنة مجلس الدولة ويتفقا على تعديلات ‏معينة وتذهب إلى المجلسين للتصويت عليهما، أو يلتقي رئيسا ‏المجلسين برعاية البعثة الأممية”، بحسب قوله.‏

ورأى أن ‏”مجلس الدولة” مقصر في التواصل مع البعثات الدولية والأممية ‏وإعطاء إحاطة لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم ‏المتحدة، مؤكدا أن المجلس لم يقدم إحاطة أو استدراك على إحاطة ‏المبعوث الأممي الذي قدم تصريحات سيئة بترحيبه بقانون ‏انتخاب الرئيس، معتبرا أنه كان تدليس”، بحسب قوله.‏

‏واستنكر تصريحات يان كوبيش قائلاً: “حاول أن يوحي للعالم أنه من حق مجلس النواب أن ‏يصدر قانون انتخاب الرئيس منفردا وأن مجلس الدولة فقط هو ‏من تذمر على القانون في محاولة لتشويه صورته”، بحسب قوله.‏

وتابع “نحن نحاول أن نضغط للحصول على دعم دولي، وإيطاليا ‏وبريطانيا وتركيا ومصر وأمريكا باتوا متفهمين للموقف”، بحسب قوله.‏

وأتم بقوله “لو رفض رئيس مجلس النواب التفاوض فهذا أمر على راعي الاتفاق ‏السياسي وهي البعثة الأممية أن تحل المشكلة”، بحسب قوله.‏

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