القيادة العامة تنعي أفراد طاقم الطائرتين التابعتين لسلاح الجو الليبي

نعت القيادة العامة للجيش العربي الليبي، شهداء الواجب البطلين العميد طيار بوزيد البرعصى و ر.ع .و فني جوي مفتاح الذين انتقلا إلى الرفيق الأعلى وهم يؤدون واجبهم بأحد التمارين العسكرية بمنطقة مسوس.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، قد نعى أفراد طاقم الطائرتين التابعتين لسلاح الجو الليبي اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى جراء اصطدامهما فوق منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي.

وقال «المنفي»، في بيان، الأحد: ” نترحم عليهما، ونسأل الله أن يرحمهما ويتقبلهما مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا”.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري مسؤول لـ “الساعة 24 ” تصادم طائرتين حربيتين أثناء مناورات عسكرية في أجواء منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي، أدى إلى استشهاد اثنين وثالث حالته حرجة نقل على أثرها إلى مستشفى الجلاء و ثلاثة آخرين بصحة جيدة.