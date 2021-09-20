وزيرة الخارجية السودانية: يجب تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا بعد 2011

دعت السودان إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقات الموقعة مع ليبيا بعد 2011 بغرض تفعيلها.

ومن جانبها؛ قالت وزيرة الخارجية السودانية “مريم الصادق” خلال إحاطة حول نشاط الدبلوماسية السودانية بشأن الملفات الإقليمية والدولية بما فيها الوضع في ليبيا : إن “نتائج الكم الهائل من الاتفاقات التي تم توقيعها في إطار ذلك التكامل عبر السنوات الماضية قد ظل دائمًا دون الطموح”.

وأضافت الوزيرة السودانية خلال كلمتها التي نشرتها وزارة الخارجية السودانية عبر صفحتها على “فيسبوك” الأحد، أن “البلدين يجمعهما روابط الجوار والتداخل الجغرافي والثقافي والمصالح المشتركة في ظل وجود الأطر المؤسسية لتقنين علاقات التعاون المشترك، ممثلة في التكامل بين السودان وليبيا”.

وأرجعت الوزيرة عدم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين السودان وليبيا إلى ما وصفته بـ”الإرادة الفوقية”، معتبرة أنه “ليس نابعًا من معطيات واقعية عبر إرادة شعبية مشتركة حقيقية”، داعية إلى “ضرورة إعادة النظر في جميع تلك الاتفاقات بغرض تفعيلها”.