العرفي: في حال لم نتمكن من سحب الثقة من الحكومة فسنوقف الدبيبة ونحيله للتحقيق

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الجلسة القادمة لسحب الثقة من حكومة الوحدة، وإذا لم نتمكن من سحب الثقة فسنوقف رئيس الحكومة ونحيله للتحقيق، على حد قوله.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أضاف: “إذا سحبنا الثقة من الدبيبة فسنكلف حكومة تصريف أعمال، ولا بد من تكليف شخصية أخرى، وعلى الأرجح سيكون فتحي باشاآغا أو محمد المنتصر”.

ونوه إلى أن النصاب لسحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى 86 نائبًا أو بطلب 50 نائبًا لإحالة رئيسها للتحقيق.

وتوقع عضو البرلمان الطعن في قانون انتخاب الرئيس بعد فتح المحكمة الدستورية باب الطعون.

العرفي أكد أن البلاد سترجع لما حدث عام 2014 إذا لم تجرِ الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية