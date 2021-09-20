مدير مركز الحوار الإنساني: ملتزمون بدعم إجراء الانتخابات بما يتماشى مع إرادة الشعب ‏الليبي

أعرب رئيس مركز الحوار الإنساني “hdcentre” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رومين جراندجين، عن التزام المركز في ظل التطورات الأخيرة، بالعملية السياسية الليبية وإجراء الانتخابات على النحو المبين في خارطة الطريق وبما يتماشى مع إرادة الشعب الليبي.
وأشار جراندجين في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للمركز على هامش اجتماع أجراه المركز بشأن عملية الانتقال السياسي الليبي واستمر لثلاثة أيام في سويسرا، إلى أن المركز يكرر دعمه، للمؤسسات الليبية في دفع العملية السياسية والمسار نحو الانتخابات.
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