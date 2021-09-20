مدير مركز الحوار الإنساني: ملتزمون بدعم إجراء الانتخابات بما يتماشى مع إرادة الشعب ‏الليبي

أعرب رئيس مركز الحوار الإنساني “hdcentre” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رومين ‏جراندجين، عن التزام المركز في ظل التطورات الأخيرة، بالعملية ‏السياسية الليبية وإجراء الانتخابات على النحو المبين في خارطة ‏الطريق وبما يتماشى مع إرادة الشعب الليبي.‏

وأشار جراندجين في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للمركز على ‏هامش اجتماع أجراه المركز بشأن عملية الانتقال السياسي الليبي ‏واستمر لثلاثة أيام في سويسرا، إلى أن المركز يكرر دعمه، ‏للمؤسسات الليبية في دفع العملية السياسية والمسار نحو ‏الانتخابات.‏

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