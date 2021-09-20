وزارة الداخلية تبحث مع البعثة الأممية الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرية اللواء بشير الأمين‏، المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوهانس جاكوبس، لمناقشة الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة.

وأوضحت الداخلية، في بيان، أن الاجتماع الذي عقد الأحد، شارك فيه رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، وذلك بمكتب اللواء بشير، وجرى خلاله ‏استعراض نشاط ‏البعثة في الجانب الأمني ‏والتنسيق مع وزارة الداخلية‏ لتحقيق نتائج إيجابية‏ وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتناول الاجتماع بحث أهمية التعاون والتنسيق‏ مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة‏ خلال عملها داخل الدولة الليبية.