لجنة مكافحة كورونا الكفرة: معدل الإصابات بفيروس كورونا يشهد ارتفاعًا هذه الفترة

ليبيا – أكد الناطق باسم اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا في الكفرة عبد الله حامد أن معدل الإصابات يشهد ارتفاعًا هذه الفترة، والحالات النشطة تقترب من 300 إصابة يقابلها نسبة جيدة في حالات الشفاء.

حامد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أضاف: “سجلنا أمس وفاة اثنين من المصابين، ولدينا في غرف العزل 10 مصابين بينهم 3 حالتهم حرجة، والمتوسط اليومي من 23 إلى 25 إصابة”.

وأشار إلى أن البلدية اتخذت إجراءات أكثر إلزامًا للمواطنين بالحظر وإقفال المصارف والاكتفاء بعدد محدد من الموظفين بالقطاعات ومنع ارتياد المناسبات الاجتماعية، وهي إجراءات من شأنها الحد من الحركة المجتمعية والازدحام.

وفي الختام أشار إلى أن ثمّة عزوفًا عن أخذ اللقاح رغم توفر كمية منه، وكل الإمكانيات متوفرة.

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