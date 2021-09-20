أكاديمي تونسي: الإخوان يخشون أن تفرز الانتخابات رئيسًا معاديًا ‏لهم لأنهم لا يقدرون على ترشيح شخصية تمثلهم

أكد الأكاديمي التونسي المتخصص في الشأن الليبي، رافع الطبيب، ‏أن “إدراك الإخوان المسلمين موقع القوى الإقليمية من عدم وجود ‏نية لتأجيل الانتخابات، دفعهم لإخراج مجلس الدولة الاستشاري ‏القاعدة الدستورية”.‏

قال الطبيب في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، إن “الدول الغربية ‏ودول الجوار على غرار تونس والجزائر ومصر دفعت الأطراف ‏الليبية إلى الذهاب إلى الانتخابات في موعدها”.‏

ولفت إلى أن “الإخوان يسيطرون على مجلس الدولة الاستشاري، ‏وفشلوا في صياغة تصور للدولة، واليوم يريدون استهداف القانون ‏الانتخابي، بعدما طالبوا سابقا بالاستفتاء على الدستور، وكانوا ‏يدركون جيدا أنه سيتم إسقاطه وسيتم تأجيل الانتخابات لسنة أو ‏سنتين إضافيتين، وسيكون الانتخاب انتقائيا ضدهم”.‏

وأردف بقوله: “يخشى الإخوان أن تفرز الانتخابات رئيسًا معاديًا ‏لهم، لأنهم لا يقدرون على ترشيح شخصية تمثلهم، وبالتالي يريدون ‏جعل مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر ويصبح صوريا وليست ‏لديه صلاحيات”.‏

واستمر قائلاً: “سيحاولون بشتى الطرق وضع بنود لا تسمح أن يكون الرئيس ‏المنتخب معاديا لهم، وسيمنعون ترشّح العسكريين مثل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ‏حفتر”.‏

واختتم الطبيب تصريحاته قائلاً: “سيسعى الإخوان إلى تفخيخ هذا ‏القانون الانتخابي، ولا يريدون الذهاب إلى انتخابات وهي محسومة ‏النتائج ضدهم”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

