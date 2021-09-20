أكاديمي تونسي: الإخوان يخشون أن تفرز الانتخابات رئيسًا معاديًا ‏لهم لأنهم لا يقدرون على ترشيح شخصية تمثلهم

أكد الأكاديمي التونسي المتخصص في الشأن الليبي، رافع الطبيب، أن “إدراك الإخوان المسلمين موقع القوى الإقليمية من عدم وجود نية لتأجيل الانتخابات، دفعهم لإخراج مجلس الدولة الاستشاري القاعدة الدستورية”.
قال الطبيب في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، إن “الدول الغربية ودول الجوار على غرار تونس والجزائر ومصر دفعت الأطراف الليبية إلى الذهاب إلى الانتخابات في موعدها”.
ولفت إلى أن “الإخوان يسيطرون على مجلس الدولة الاستشاري، وفشلوا في صياغة تصور للدولة، واليوم يريدون استهداف القانون الانتخابي، بعدما طالبوا سابقا بالاستفتاء على الدستور، وكانوا يدركون جيدا أنه سيتم إسقاطه وسيتم تأجيل الانتخابات لسنة أو سنتين إضافيتين، وسيكون الانتخاب انتقائيا ضدهم”.
وأردف بقوله: “يخشى الإخوان أن تفرز الانتخابات رئيسًا معاديًا لهم، لأنهم لا يقدرون على ترشيح شخصية تمثلهم، وبالتالي يريدون جعل مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر ويصبح صوريا وليست لديه صلاحيات”.
واستمر قائلاً: “سيحاولون بشتى الطرق وضع بنود لا تسمح أن يكون الرئيس المنتخب معاديا لهم، وسيمنعون ترشّح العسكريين مثل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”.
واختتم الطبيب تصريحاته قائلاً: “سيسعى الإخوان إلى تفخيخ هذا القانون الانتخابي، ولا يريدون الذهاب إلى انتخابات وهي محسومة النتائج ضدهم”.
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