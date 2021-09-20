الشعاب: المفوضية تستعد حاليا لتوزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين

أكد عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم بالخير، أن المفوضية تستعد حاليا لتوزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين وذلك بعد انتهائهم من تدريب موظفي مراكز توزيعها.

وأشار بالخير، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية لأعداد الجاليات الليبية بالخارج، مضيفا أن آخر عملية انتخابية عام 2014، كان عدد ناخبي الخارج تقريبا 2000 شخص فقط.

ولفت إلى أن إقفال المفوضية لمنظومة تسجيل الناخبين بالداخل والخارج، بمليونين وثمانمئة وخمسة وستين ألفا وستمائة وأربعة وعشرين ناخبًا وناخبة.

واختتم بأن عدد المسجلين بالخارج بلغ عشرة آلاف وسبعمائة وتسعة وعشرون ناخب منهم ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ناخب جديد وألفين وسبعمائة وثمانية وستون ناخب كانوا مسجلين بالداخل وغيروا تسجيلهم بالخارج.

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