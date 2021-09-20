وفد من «مشائخ محلة شعوه» لـ«أبوجناح»: الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية متردية

التقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح، مساء اليوم الأحد، وفدًا من محلة شعوه ببلدية درج الواقعة بجنوب غرب البلاد، والمتكون من أعيان ووجهاء ومشائخ المنطقة.

واستعرض الوفد، خلال اللقاء الوضع المعيشي الذي تمر به المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية.

كما ناقش الاجتماع، العديد من الأزمات التي تعاني منها المدينة من بينها انقطاع المياه، وأزمة الصرف الصحي، وتردي الخدمات الصحية في ظل تفشي وباء كورونا، وخدمات النظافة وغيرها.

في المقابل، تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بتولي الحكومة معالجة والاهتمام بهذه القطاعات وبشكل جدي وفعال بما يساهم في إعادة الحياة وتخفيف من معاناة المواطنين.