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عبدالفتاح الشلوي: ‏إذا “الدبيبة” عنده دعوة خير يتخذ مجلس النواب ضده قرارا سلبيًا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الفتاح الشلوي، على جلسة الإثنين المخصصة لسحب الثقة من الحكومة.

وقال “الشلوي”، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “‏إذا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ‎عبدالحميد الدبيبة محظوظًا وعنده دعوة خير، غدًا يتخذ مجلس النواب ضده قرارا سلبيًا، سحب ثقة، أو إحالته للتحقيق، أو إيقافه عن العمل، وما شابه”.

وأردف، “بعدها ستتضح لكم الأمور، وتتأكدون من صحة التغريدة”, بحسب قوله.

الجدير بالذكر أن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، كان قد صرح أن أعضاء المجلس سيتوجهون في جلسة غدًا لسحب الثقة من الحكومة، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك سيتم إيقاف رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق، مشيراً إلى أن نصاب سحب الثقة من الحكومة هو 86 نائباً، أو بطلب 50 نائباً لإحالة رئيسها للتحقيق.

وحول الخيار البديل قال العريفي: إذا سحبنا الثقة من الدبيبة فسنكلف حكومة تصريف أعمال، ولا بد من تكليف شخصية أخرى، وعلى الأرجح سيكون فتحي باشاغا أو محمد المنتصر.
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الدبيبة عبدالفتاح الشلوي مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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