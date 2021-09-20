عبدالفتاح الشلوي: ‏إذا “الدبيبة” عنده دعوة خير يتخذ مجلس النواب ضده قرارا سلبيًا

علق عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الفتاح الشلوي، على جلسة الإثنين المخصصة لسحب الثقة من الحكومة.

وقال “الشلوي”، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “‏إذا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ‎عبدالحميد الدبيبة محظوظًا وعنده دعوة خير، غدًا يتخذ مجلس النواب ضده قرارا سلبيًا، سحب ثقة، أو إحالته للتحقيق، أو إيقافه عن العمل، وما شابه”.

وأردف، “بعدها ستتضح لكم الأمور، وتتأكدون من صحة التغريدة”, بحسب قوله.

الجدير بالذكر أن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، كان قد صرح أن أعضاء المجلس سيتوجهون في جلسة غدًا لسحب الثقة من الحكومة، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك سيتم إيقاف رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق، مشيراً إلى أن نصاب سحب الثقة من الحكومة هو 86 نائباً، أو بطلب 50 نائباً لإحالة رئيسها للتحقيق.