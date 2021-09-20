أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ساخنة نسبيا على غالب مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 33 و41 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر على المناطق الساحلية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على الساحل من رأس أجدير إلى مصراتة.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من مساء الأربعاء.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا