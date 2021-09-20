بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء ساخنة نسبيا على اغلب مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ’ تتحول بعد الظهر على المناطق الساحلية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 41) مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى مصراتة).

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافيه إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38) مْ وتسجل انخفاض تدريجي بداية من مساء الاربعاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:07).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54).