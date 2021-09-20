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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء ساخنة نسبيا على اغلب مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
•الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ’ تتحول بعد الظهر على المناطق الساحلية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 41) مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى مصراتة).

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء صافيه إلى ظهور بعض السحب.
•الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38) مْ وتسجل انخفاض تدريجي بداية من مساء الاربعاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:07).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الجوية 2021 الأئنين الموافق المركز الوطني التنبوات الجوية الحرارة الحرارة طقس اليوم 33 الحرارة 24 الحرارة السماء ظهور صافية الى السماء السماء المدينة بی الى الى 39 38 26 25 بے الى السما صافيا الى ظهور 35 السماء صافية 27 37 34 السماء صافية 25 نالوت 38 24 الزنتان 25 25 36 بنيولد صافية السماء f الی الی الى السماء البريقة صافية 28 26 بنغازی السما 38 البيضاء شحات نشطة نشطة 38 38 صافيا نشطة نشطة 26 السماء الجغبوب 27 24 27 أوبارى 39 37 السماء رئيس وحدة مراجعة م/عادل/ الغويل. الكفرة إعداد مناصر/ محمد محمد .اشتيوي 11/3102م‏'‏

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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