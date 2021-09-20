الداخلية والبعثة الأممية يبحثان الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة

العنوان-طرابلس
بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرية، اللواء بشير الأمين، مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يوهانس جاكوبس، الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الاجتماع استعرض نشاط البعثة في الجانب الأمني والتنسيق مع الوزارة لتحقيق نتائج إيجابية وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتناول الاجتماع بحث أهمية التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة خلال عملها داخل الدولة الليبية.
كما حضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد محمود عاشور.
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