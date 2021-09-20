الداخلية والبعثة الأممية يبحثان الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة

العنوان-طرابلس

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرية، اللواء بشير الأمين‏، مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يوهانس جاكوبس، الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الاجتماع ‏استعرض نشاط ‏البعثة في الجانب الأمني ‏والتنسيق مع الوزارة ‏ لتحقيق نتائج إيجابية‏ وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتناول الاجتماع بحث أهمية التعاون والتنسيق‏ مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة‏ خلال عملها داخل الدولة الليبية.

كما حضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد محمود عاشور.