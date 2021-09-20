الارصاد: استمرار الاجواء الساخنة وكتلة هواء باردة تعدل الحرارة بهذه المناطق وهذا موعدها

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 20/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وقال التقرير ان الأجواء تبقى ساخنة نسبياً على أغلب مناطق الشمال بسبب تأثير الرياح الجنوبية المصاحبة للكتلة الهوائية الساخنة، و تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق ما بين (35-41) مْ مع حدوث تذبذب في الحرارة مابين تراجع وارتفاع خاصة على الساحل الممتد من رأس إجدير حتى مصراتة نتيجة تأثير الرياح الشمالية ، ويشمل بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وبحسب التقرير تنشط الرياح الجنوبية الشرقية نسبيا على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان تتاثر مناطق الشمال الشرقى بداية من يوم الخميس بكتلة باردة نسبيا تعمل على اعتدال الحرارة ، بينما يبقى تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي حتى نهاية هذا الأسبوع.