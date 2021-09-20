ليبيا الان

حمودة: الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اتفقت مصلحة الطيران المدني المصري والليبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة – مصراتة – بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من 30 سبتمبر الجاري.

الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن الاتفاقية جاءت بناء على الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة ونظيرتها بجمهورية مصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك