آمنة امطير: نطالب الحكومة بتعويضنا في أملاكنا المصادرة بقانون “من أين لك هذا”

دعت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، الحكومة إلى تقديم تعويضات عن الأملاك التي صودرت، وفق قولها. وكتبت امطير على حسابها بموقع فيسبوك اليوم: “نطالب الحكومة بتعويضنا في أملاكنا التي صودرت بموجب قانون من أين لك هذا من باب الإنصاف” وفق قولها.

وتبنت امطير، دعوات تطالب الحكومة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة إصدار قرار فوري وتنفيذي بإعادة أملاك عائلة ولي العهد الراحل الحسن الرضا المهدي السنوسي والعائلة السنوسية، مثلما اصدر قراراً بإعادة اموال وممتلكات القذافي وأبناءه وحاشيته، وذلك تطبيقاً للمساواة بين الليبيين وإنصاف المظلومين ورد المظالم، وفق الدعوات.

وأشارت الدعوات مع العلم أنّ مجلس النواب وحكومة على زيدان قد اصدروا قرارات بالخصوص من قبل ولم تنفذ الي الان ، وعلماً بأنّ ايضاً؛ أنّ املاك العائلة السنوسية ليست اموال منهوبة من خزينة الليبيين ولا ممتلكات مغتصبة من اراضي وعقارات الليبيين بما يعرف بقانون رقم 4 ومقولة البيت لساكنه.