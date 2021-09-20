برباعية حي الوادي.. الأهلي طرابلس يتأهل لدور الـ 32 للكونفدرالية الأفريقية

العنوان-بنغازي

حقق فريق الأهلي طرابلس فوزًا عريضًا على حساب ضيفه حي الوادي السوداني وقدم عرضًا قويًا في الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي مساء الأحد، ليتأهل الأهلي إلى الدور الـ 32 في البطولة القارية.

وأحرز أهداف ممثل ليبيا علي معتوق وصالح الطاهر في الشوط الأول، قبل أن يضيف محمد الترهوني الهدفين والثالث والرابع لتنتهي المباراة بفوز كبير لأهلي طرابلس بأربعة أهداف دون مقابل، وعبوره إلى الدور التالي.

وسيلتقي الأهلي طرابلس في الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع فريق بيشار يونايتد من تنزانيا.