المستشار صالح يبحث مع المبعوث الخاص لوزير خارجية إيطاليا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ليوم الأحد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا كما تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في الـ 24 من شهر ديسمبر من العام الجاري ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

كما تناول اللقاء الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

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