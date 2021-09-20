“اجتماع لوزان” يوصي بعدم إجراء الانتخابات دون توفير ضمانات

شددت توصيات الاجتماع التشاوري المنعقد بسويسرا، على ضرورة التمسك بتطبيق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لبلوغ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام.

ودعا بيانٌ صادرٌ عن أعضاء الاجتماع المنعقد بتسيير من مركز الحوار الإنساني، أيام 15 و16 و17 من سبتمبر الجاري؛ إلى عدم إجراء الانتخابات دون توفير ضماناتٍ كافيةٍ؛ لتلافي وقوع عواقب وصفها البيان بـ”الخطيرة”، مطالبًا في الوقت ذاته؛ الجهات المختصة بالتوصل إلى صيغة أكثر توافقية لتشريعات الانتخابات.

وأضاف البيان: “على البعثة الأممية وأطراف مؤتمر برلين الاضطلاع بمهامهم بجدية في جهود تسوية الخلافات ودعوة ملتقى الحوار السياسي لمتابعة التحضيرات بما يمهّد الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول 24 ديسمبر.

وأشار البيان، إلى أن الانتخابات حق أصيل لليبيين كافة، لا يمكن مصادرته، مبيْنًا أن العمل بما يخالف خارطة الطريق يعدّ مصادرة هذا الحق، وأن إجراء الانتخابات في موعدها، يعتبر ضرورةً ملحةً لإنهاء النزاع حول شرعية المؤسسات السياسية.

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