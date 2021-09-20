وزارة الصحة تبحث الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية

بحثت وزارة الصحة الاحتياج العام من الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للوزير علي الزناتي، أمس الأحد، مع مديري إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، وإدارة الطوارئ الصحية، وإدارة التفتيش والمتابعة، بحضور ممثلين عن جهاز الإمداد الطبي، حسب بيان الوزارة على”فيسبوك”.

وناقش الاجتماع عددا من البنود الأخرى، أهمها: “متابعة العقود المبرمة من قِبل الصحة في الجنوب، ومتابعة موضوع التطعيمات، وتفعيل لجنة الاستجلاب العليا، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال في هذا الخصوص، ومتابعة موضوع العقود الخاصة للعناصر الطبية”.

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