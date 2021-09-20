«مكافحة الأمراض»: 1081 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1081 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1310 مصابا، في حين تُوفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 19.1% من إجمالي 5639 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4558 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 332 ألفا و26 حالة، منها 79 ألفا و390 نشطة، و248 ألفا و119 متعافيا، و4517 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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