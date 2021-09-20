نقيب الخبازين يهدد بإغلاق المخابز في حال عدم الاستجابة لمطالبهم

ليبيا – أعلن رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد ترتيبهم لتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بارتفاع سعر الدقيق مهددا بإغلاق المخابز في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

اخريص وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أكد أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية وتقديم دراسات ومقترحات لوضع السوق وأزمة الدقيق الذي تجاوز سعره 220 دينارا فضلا عن عدم كفايته لتغطية كل مناطق ليبيا.

وطالب نقيب الخبازين وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة لدراسة وضع السوق الحالي وتحديد سعر رغيف الخبز ودعمه إذا ناسبت الظروف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية