الدرقاش: اعتماد مجلس الدولة «الاستشاري» لقوانين انتخابية «تصرف صحيح»

زعم مروان الدرقاش، الناشط من مصراتة، المقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن اعتماد مجلس الدولة «الاستشاري» لقوانين انتخابية هو «تصرف صحيح»، على حد قوله. وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اعتماد المجلس الأعلى للدولة لقوانين انتخابية هو التصرف الصحيح رداً على استفراد مجلس النواب بهذه القوانين مخالفاً بذلك كل الاتفاقات السابقة”، بحسب زعمه.

وأضاف “سلوك المجلس الأعلى للدولة أعاده إلى الدائرة الفعل بعد أن كان حبيس ردود الأفعال”، وفقا لادعائه. وكان مجلسُ الدولة الاستشاري، قد أعلن أمس الأحد، عن أنه تم قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان أمس الأحد: “إن المجلس أكد على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، كما يؤكد على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن” على حد زعمه.

وأضاف البيان “خلال الجلسة اعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتي النواب والشيوخ بحسب ادعائه. يشار إلى أن مجلس الدولة دوره استشاري فقط، وفقا لاتفاق الصخيرات ولا يملك حق إصدار القوانين والتشريعات.