ليبيا تسجل 16 حالة وفاة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 1.081 إصابة بفيروس كورونا، و1.310 حالة تعافٍ، و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية يسجلها المركز، منذ أسبوع.

وأفاد المركز، في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته لـ 5.639 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4.558 عينة، فيما تأكدت إصابة 1.081 عينة، منها 905 حالات جديدة و176 مخالطة، بنسبة حالات إيجابية بلغت 19.1%.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 332 ألفًا و26 إصابة، منها 79 ألفًا و390 حالة نشطة، بينما تعافى 248 ألفًا و119 حالة، وسجّل المركز 4.517 حالة وفاة.

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