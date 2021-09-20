“فلايت رادار”: طائرتان تركيتان للشحن تقتربان من قاعدة مصراتة الجوية

رصد تطبيق “فلايت رادار” الإلكتروني، إقلاع طائرتي الشحن الجوي ايرباص A400 التابعتين لسلاح الجو التركي في رحلتي الأولى Reg 17-0080 بالرمز 220، والثانية Reg 18-0094 بالرمز 221، من مطار اسبرطة في الجنوب التركي، وتقتربان من غرب ليبيا، ويرجح أن وجهتهما قاعدة مصراتة الجوية.

وخلال الفترة الأخيرة، أقامت تركيا جسراً جوياً، كانت هذه الرحلة فيه السادسة خلال أقل من أسبوع، ويشار إلى أن مطار اسبرطة، مطاراً دولياً صغيراً تستخدمه فقط الخطوط الجوية التركية والإيرانية، وقد أستخدم في عمليات الاخلاء من أفغانستان.

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