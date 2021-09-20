«عميش»: شكرت «أردوغان» على دور تركيا «الإيجابي العظيم» في ليبيا الأم

التقى رئيس ما يعرف بـ«التحالف الليبي الأمريكي» وعضو «وفد قيادات المجلس الامريكي للمنظمات الاسلامية» الإخواني الليبي عصام عميش، الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، في نيويورك علي هامش اجتماعات الجمعية العمومية الأمم المتحدة، واصفاً اللقاء بـ«أكثر من رائع».

وكتب عميش على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “تطرقت بشكل مباشر الي الدور الايجابي العظيم الذي قامت به تركيا في ليبيا الوطن الأم الحبيب للحفاظ علي مسار الدولة المدنية والديمقراطية والوقوف ضد حماقات العسكر واعتدائهم السافر علي العاصمة، واستطردت كيف يكون الدور التركي الايجابي في القضية الليبية مدخل ونموذج لتفعيل الدور التركي الرائد في باقي قضايا الأمة الإسلامية” وفق قوله. وتابع قائلاً: “كان في الحضور وزير الدفاع خلوصي آكار ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس الوزراء السابق علي يلدرم والسفير التركي الحالي مراد مرجان ومستشار الرئيس والصديق إبراهيم كالن والعديد من الضيوف الأخرين، ولقد شكرتهم شخصياً علي ما قدموه ويقدمون من أجل ليبيا وشعبها الكريم ومن أجل عالم أكثر عدالة ( وهو عنوان كتاب جديد للرئيس اردوغان)”.

وتابع قائلاً: “تطرقنا في الحوار عن ليبيا في دعم الانتخابات ولكن بطريقة دستورية وبالابتداء بالانتخابات البرلمانية مع التأكيد علي مساعدة الحكومة الليبية علي بناء وتدريب الجيش الليبي ودمج الميليشيات وإبعاد المتطرفين وتهميش دعاة المشروع العسكري كحفتر ومن يواليه مع تحجيم التغول الروسي والاهتمام ببناء البلاد وتطوير الاقتصاد والبنية التحتية” على حد تعبيره.

وواصل قائلاً: “الملفت في النظر الكم الهائل من المشاعر المفعمة بالحب والأخوة تجاه الشعب الليبي خاصة والشعوب المسلمة بالعموم، حتي أن الرئيس يصارحني انهم علي استعداد لفعل كل ما تحتاجه ليبيا ولكنه يريد أن يرى الارادة والرغبة الحقيقية في الشراكة من القادة الليبيين.. حفظ الله تعالي الرئيس الهمام أردوغان ذخرا لهذه الأمة وحفظ ليبيا وكل دول العالم الاسلامي من الضعف والمعاناة وسخر لنا جميعاً طريق الخير والعدل والسلام”.