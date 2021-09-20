الزناتي يتابع ملف التطعيمات وتقديم الاحتياج العام من الأدوية والمستلزمات الطبية

ليبيا – عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأحد اجتماعه الدوري مع مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، ومدير إدارة الطوارئ الصحية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، بحضور جهاز الإمداد الطبي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العديد من البنود، ومن أهمها تقديم الاحتياج العام من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة العقود المبرمة من قِبل وزارة الصحة في الجنوب، بالإضافة إلى متابعة موضوع التطعيمات.

وتناول الاجتماع تفعيل لجنة الاستجلاب العليا، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال في هذا الخصوص، وموضوع العقود الخاصة للعناصر الطبية.

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