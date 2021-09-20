المشري: ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات.. ونقترح «الرئاسية» بعد استفتاء الدستور

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري: «إن المجلس «لديه ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات الذي أصدره بعض أعضاء مجلس النواب»، موضحا أن «إحدى الملاحظات تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي».

وأضاف المشري في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس الإثنين: «بعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون إشراك مجلس الدولة في إقرار القوانين، ونحذرهم، لن تتمكنوا من تطبيقها في المنطقة الغربية».

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المجلس «مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب»، مقترحا «إجراء انتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور».

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